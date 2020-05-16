Бизнесмен Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом. Бывший владелец салонов связи «Евросеть» опубликовал фото положительного результата анализа. Чичваркин отметил, что перенес болезнь «на ногах», дети коронавирусом не заразились. Предприниматель с 2008 года живет в Великобритании.