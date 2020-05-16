В Варшаве несколько сотен человек провели акцию протеста против законов о карантине и самоизоляции. Они также требовали от государства реальной помощи бизнесу. Об этом рассказал корреспондент «Эха» в Польше Вацлав Радзивинович. По его словам, полиция задержала сегодня 37 человек, которых оштрафуют за несоблюдение режима самоизоляции.