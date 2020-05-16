Медсестра во Владимирской области получила ожог лица из-за обработанной хлоркой маски. Ольге Овинниковой выдали ее на работе. Следственный отдел СК по городу Александров начал проверку, сообщила сайту «МБХ Медиа» юрист организации «Правозащита Открытки» Анастасия Буракова, которая подавала жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру.