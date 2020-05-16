Федеральные выплаты медикам не будут зависеть от отработанного времени с коронавирусными пациентами. Теперь при их расчете важен сам факт такой работы. Об этом сообщается на сайте правительства. Накануне Владимир Путин возмутился тем, медикам выплачивают обещанные им надбавки в зависимости от часов и минут, проведенных с заболевшими новой инфекцией. Вместе с медработниками стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Правительство утвердило, что регионам будет предоставлена сумма в 22,5 миллиардов рублей – на майские выплаты медикам.