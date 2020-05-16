Федеральные выплаты медикам не будут зависеть от отработанного времени с коронавирусными пациентами. Теперь при их расчете важен сам факт такой работы. Об этом сообщается на сайте правительства. Накануне Владимир Путин возмутился тем, медикам выплачивают обещанные им надбавки в зависимости от часов и минут, проведенных с заболевшими новой инфекцией. Вместе с медработниками стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Правительство утвердило, что регионам будет предоставлена сумма в 22,5 миллиардов рублей – на майские выплаты медикам.
2020-05-16T20:31:14+03:00
2020-05-16T20:31:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2643929-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 16 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…