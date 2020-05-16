Суд в Иране приговорил к 6 годам тюрьмы французского антрополога иранского происхождения Фарибу Адельху. Ее признали виновной в заговоре, угрожающем национальной безопасности, и в антигосударственной пропаганде. 61-летняя ученый была задержана в июне прошлого года во время поездки по Ирану. Власти Франции выступили с резким осуждением приговора.

