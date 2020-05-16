Полеты из России в другие страны могут возобновиться в июле или в сентябре. Первую дату предполагает так называемый оптимистичный сценарий, вторую – базовый, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, в зависимости от даты снятия ограничений, поток пассажиров по итогам года по сравнению с предыдущим сократится на 50% или на 70%. Во втором случае, российская авиационная отрасль восстановится только к сентябрю следующего года, сказал министр.
2020-05-16T20:03:37+03:00
2020-05-16T20:03:37+03:00
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20:03, 16 мая 2020
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