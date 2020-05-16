За соблюдением режима изоляции в Подмосковье будут следить с помощью аэростата

«ОКО» — это комплекс высотного видеонаблюдения на базе аэростата, длина которого составляет почти 10 метров. Его запустят над Московской областью сотрудники авиационного отряда спецназначения Росгвардии. Радиус наблюдения одного аппарата – 5 километров. Летать аэростат будет на высоте 300 метров над лесопарковыми зонами, где будет искать нарушителей режима изоляции. Информацию об их местонахождении передадут наземным патрулям, которые в свою очередь будут проверять пропуска и проводить разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима, пожилым людям раздадут памятки с полезной информацией, говорится на сайте Росгвардии. Там отмечается, что с начала эпидемии сотрудники ведомства провели уже более 11 тысяч профилактических бесед.

Комплекс видеонаблюдения «ОКО» Росгвардия ранее использовала, например, во время Чемпионата мира по футболу, фестиваля «Нашествие» и других массовых мероприятий.

В Московской области зафиксировано более 26 тысяч заболевших, это один из самых пострадавших из-за коронавируса регионов.