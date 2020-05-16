СК ведет проверки по жалобам медиков на невыплаты надбавок более чем в 10 регионах

Следственный комитет ведет проверки по жалобам медиков на невыплаты надбавок более чем в 10 регионах. Это сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.

Накануне Владимир Путин возмутился тем, что медики, работающие с коронавирусными пациентами, не везде получили обещанные им надбавки.