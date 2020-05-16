Первые матчи футбольного чемпионата Германии после паузы прошли при пустых трибунах

Пускать зрителей пока запрещено. Сегодня прошли пять встреч клубов «Будеслиги». В главном матче дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке» со счетом 4:0. Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. В Европе продолжают играть в профессиональный футбол только в Белоруссии и на Фарерских островах.