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19:35, 16 мая 2020

Футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

Футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Это сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков. Он утверждает, что нападающий сборной Перу ни с кем не контактировал.



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