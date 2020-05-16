В Дагестана врача, которая пожаловалась на нехватку персонала, вызвали в прокуратуру

По словам Айшат Нажмудиновой, ей приходилось работать одновременно гинекологом, инфекционистом, терапевтом, участковым врачом и медсестрой и обслуживать три села в Левашинском районе. Ее жалобы были опубликованы в СМИ, на что и отреагировала прокуратура. Как рассказал изданию МБХ медиа врач Магомед Абдулхабиров, его коллеге в прокуратуре ничего не предъявили благодаря огласке.
2020-05-16T19:33:39+03:00
2020-05-16T19:33:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2643909-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 16 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…