В Дагестана врача, которая пожаловалась на нехватку персонала, вызвали в прокуратуру

По словам Айшат Нажмудиновой, ей приходилось работать одновременно гинекологом, инфекционистом, терапевтом, участковым врачом и медсестрой и обслуживать три села в Левашинском районе. Ее жалобы были опубликованы в СМИ, на что и отреагировала прокуратура. Как рассказал изданию МБХ медиа врач Магомед Абдулхабиров, его коллеге в прокуратуре ничего не предъявили благодаря огласке.