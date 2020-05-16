Крупный пожар произошел на объекте нефтяной корпорации CNPC на северо-востоке Китая. Как сообщают местные СМИ, огонь мог вспыхнуть в городе Фушунь из-за попадания молнии. Информации о жертвах и пострадавших нет.
2020-05-16T19:05:28+03:00
2020-05-16T19:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 16 мая 2020
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