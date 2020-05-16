Установлены личности подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По словам Петренко, фотографии нацистских преступников размещали также с территорий других государств, в частности Украины и Эстонии.