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19:04, 16 мая 2020

Установлены личности подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Установлены личности подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По словам Петренко, фотографии нацистских преступников размещали также с территорий других государств, в частности Украины и Эстонии.



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