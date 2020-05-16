Фигурант «Московского дела» Данила Беглец пожаловался на угрозы в колонии. Об этом «Эху» рассказал адвокат заключенного Станислав Рыбчинский. По словам Рыбчинского, возможности адвокатов сейчас сильно ограничены пандемией коронавируса и некоторые ведомства этим пользуются.