В Москве автомобилисты могут обжаловать полученные штрафы онлайн

Такое заявления от Департамента транспорта прозвучало после появление очередей из желающих оплатить нарушения.

Обжаловать свой штраф можно в режиме онлайн на двух порталах: mos.ru или avtokod.mos.ru. Там создано семь форм заявлений, которые предусматривают все возможные конфликтные ситуации, которые могли возникнуть при оформлении пропуска. Об этом сообщили в департаменте транспорта. И призвали автомобилистов оставаться дома. Поводом для объявления стали многочисленные очереди в Московскую административную дорожную инспекцию, где не был соблюдён режим, предусматривающий дистанцирование. В то же время вопрос о штрафах появился и в связи с ситуацией, возникшей у жителей города, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса. Многие начали получать в специальном приложении уведомления, на которые надо было ответить, прислав фотографию, подтверждающую нахождение дома. Однако поступали эти требования ночью. В итоге власти Москвы аннулировали около 460 штрафов, высланных за то, что не пройдена идентификация в ночное время.

Режим самоизоляции в Москве продлён до конца мая.