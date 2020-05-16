Чеченский телеканал «Грозный» опубликовал извинения врачей, которые жаловались на нехватку масок. На видео сотрудники Гудермесской больницы говорят, что не знали, что в учреждении достаточно средств защиты. Глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов сказал телеканалу «Грозный» о том, что медики требовали надбавок, но, по его словам, сами якобы ни дня не проработали с коронавирусными пациентами, передает сайт «Медиазона». Накануне президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за проблемы с выплатами надбавок.
2020-05-16T19:01:41+03:00
2020-05-16T19:09:59+03:00
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19:01, 16 мая 2020
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