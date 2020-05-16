Власти Эритреи сегодня объявили, что в стране не осталось инфицированных коронавирусом

Последний, 39-й по счету пациент, заразившийся новой инфекцией, был накануне выписан из больницы, заявили в министерстве здравоохранения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Эритрея стала второй страной Африки, где, как утверждают официальные лица, вылечились все выявленные инфицированные коронавирусом. Ранее об этом объявили власти Маврикия