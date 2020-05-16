Власти Эритреи сегодня объявили, что в стране не осталось инфицированных коронавирусом

Последний, 39-й по счету пациент, заразившийся новой инфекцией, был накануне выписан из больницы, заявили в министерстве здравоохранения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Эритрея стала второй страной Африки, где, как утверждают официальные лица, вылечились все выявленные инфицированные коронавирусом. Ранее об этом объявили власти Маврикия
2020-05-16T18:35:14+03:00
2020-05-16T18:35:14+03:00
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18:35, 16 мая 2020
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