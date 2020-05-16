В ОАЭ опровергают сообщения о гибели в результате покушения главы МИДа страны. Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш написал в «Твиттере», что посмеялся над слухами вместе с главой министерства, шейхом Абдаллой бен Заидом. По его словам, ложную информацию распространяет Катар.