В России из-за карантина появились автокинотеатры. Зрители там смотрят фильмы в своих машинах. Первые киносеансы в таком формате прошли в Калининграде и Новосибирске, сообщает РБК. Обычные кинотеатры смогут открыться только на заключительном этапе снятия ограничительных мер.