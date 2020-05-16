Житель Сочи подал в суд из-за карантина

Условия принудительно содержания в таком называемом обсерваторе Андрей Алонсо счел тюремными. По его словам, помещенным на изоляцию из-за коронавируса отказывают в медицинской помощи, а охраняющие территорию силовики осматривают личные вещи без согласия собственника и вскрывают передаваемые продукты, передает сайт «Кавказский узел».