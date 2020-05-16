Немерюк: В Москве пока не стоит говорить о скорой отмене ограничительных мер

В Москве пока не стоит говорить о скорой отмене ограничительных мер. Такое мнение в эфире «Эха» высказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы Алексей Немерюк.

Между тем в столице продолжает действовать так называемый перчаточно-масочный режим. По словам Немерюка, граждане стали более ответственно относиться к ношению масок в общественных местах