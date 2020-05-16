В различных регионах ФРГ сегодня проходят массовые демонстрации против ограничительных мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.

Протестные выступления проходят в Берлине, Мюнхене, Штутгарте и других городах. В прошедшие выходные демонстранты не соблюдали установленные ограничения. Были зарегистрированы нападения на журналистов и стражей порядка. Пять корреспондентов телеканала ZDF были доставлены в берлинские больницы. Поэтому сегодня повсюду будут усилены меры безопасности и присутствие полиции. Все демонстранты должны носить маски и соблюдать минимальную установленную дистанцию. Количество участников ограничено. В Мюнхене допущена тысяча человек, в Штутгарте – пять тысяч. В Берлине разрешены протесты с количеством не более 50 участников.

Среди протестующих широко представлены сторонники теории заговора, правые экстремисты и неонацисты. Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что отрицание и фальсификация фактов во время пандемии может стоить жизней. Политик указала на то, что мифы о происхождении вируса все чаще связываются с расистской и антисемитской травлей. В случае угроз и оскорблений преступники могут быть привлечены к уголовным наказаниям, подчеркнула министр.

Между тем в Германии продолжается ослабление ограничительных мер. Ранее начали работу школы, парикмахерские и рестораны. Открылись музеи и зоопарки. Сегодня возобновились игры бундеслиги на стадионах без зрителей. Ослаблен также контроль на границах с пятью соседними государствами и отменен двухнедельный карантин для въезжающих из стран Евросоюза.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет высказал принципиальное понимание демонстраций против ограничительных мер, которые ведут к ущемлению конституционных прав, однако предостерег от лозунгов левых и правых экстремистов.