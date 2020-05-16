Сбербанк вернет в центральный офис работников, которые с начала действия ограничительных мер работали на удаленке

На рабочие места вернутся не более 40% рядовых сотрудников и 70% руководителей. Об этом РБК сообщили 4 независимых источников в структурах банка. Все, кто приедет в офисы должны будут сдать тест на коронавирус и использовать средства индивидуальной защиты, однако среди них точно не будет работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Один из источников рассказал, что особой необходимости присутствия менеджеров в офисе нет, и это скорее способ поощрения для засидевшихся дома людей. Впрочем, есть и деловой аспект. Все это время отделения сбербанка продолжали работу, но по мере восстановления экономики необходима координация сети офисов и более масштабный контакт с бизнесом, который сейчас крайне необходим.

Второй по величине российский банк ВТБ возвращать своих сотрудников в офис не намерен.