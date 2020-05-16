Центр «Досье»: Кремлевские политтехнологи подготовили новые рекомендации к властям в период пандемии коронавируса

Соответствующие документы предоставил интернет-изданию «МБХ медиа» Центр «Досье». В аналитической записке рекомендуется, в частности, среди причин низкой смертности от коронавируса называть особенности российского иммунитета. Об этом «Эху» рассказала главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло. По словам Вероники Куцылло, политтехнологи также опасаются, что отмена нерабочих дней негативно скажется на рейтинге Владимира Путина.