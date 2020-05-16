СК ведет проверки более чем в 10 регионов по фактам невыплат надбавок медикам

Врачи по всей стране жалуются на то, что им не выплачивают обещанные надбавок за работу с больными коронавирусом. Дополнительные средства медработникам в условиях эпидемии распорядились выделить еще в начале апреля. Федеральные власти утверждают, что деньги на эти цели уже давно отправлены в регионы.

Следственный комитет начал проверку информации о невыплатах надбавок медикам в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани и других регионах, сообщают в ведомстве. Основанием для проверок стали публикации в СМИ, а также видеообращение в YouTube, в котором группа врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи в масках держат плакаты, а голос за кадром утверждает, что обещанные деньги никто не получил.

Похожее видеообращение ранее опубликовали медики городской больницы в краснодарском Армавире. Проверка регионального Минздрава это подтвердила, сегодня стало известно об увольнении главврача. Еще один главврач, на этот раз больницы города Козельска Калужской области, ушел сам после скандала с выплатами медикам. Сотрудникам больницы вместо обещанных надбавок получили по 27 рублей. Администрация медучреждения объяснила это тем, что расчет доплат делался поминутно, исходя из продолжительности контакта с инфицированным пациентам.

Проверку начали в больнице Карачаево-Черкессии, где медики жалуются и на невыплату денег и на отсутствие средств защиты. На собрании, которое решила провести администрация, врачам сказали, что им выплаты не положены, а в ответ на возникшее возмущение призвали «заткнуться».

Благодаря публикациям региональных СМИ, в СК обратили внимание на жалобы водителей и фельдшеров бригад «скорой помощи» в Рязанской области. А во Владимирской области прокуратура уже подтвердила, что выплаты занижались в десятках учреждений. Главврачам вынесены представления. В Новосибирске медики, жалующиеся на работу без отдыха, получили в качестве доплаты по несколько сотен рублей. В профсоюзе «Альянс врачей» «Эху» рассказали, что за помощью к ним с аналогичными проблемами обращаются из медучреждений по всей стране.

Следственный комитет начал проверки только после того, как эту тему подняли в Москве. Накануне президент Владимир Путин напомнил губернаторам, что они несут личную ответственность за начисление доплат медикам.

В Москве все обещанные надбавки выплачены врачам в полном объеме, заявил в нашем эфире первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Накануне Владимир Путин обрушился из-за невыплат надбавок с критикой на чиновников

Тем временем, утверждены новые правила выплаты надбавок медикам. Некоторые могут получить обещанное уже на этих выходных. Только на майские выплаты медработникам, которые имеют дело с коронавирусом, должно уйти почти двадцать два с половиной миллиарда рублей. Именно такую сумму правительство распорядилось предоставить бюджетам регионов. При этом на сайте кабинета министров отдельно отмечается, что выплаты предназначены не только, например, врачам и медсестрам, но и водителям «скорой помощи», работающим в том числе и на аутсорсинге. Чтобы регионы смогли быстро перевести людям деньги, федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в эти выходные, то есть сегодня и завтра. Врачи должны получить восемьдесят тысяч рублей, фельдшеры и медсестры – по пятьдесят тысяч, а младший медицинский персонал – по двадцать пять тысяч рублей. В отличие от прошлого месяца, эти выплаты должны быть направлены всем медработникам в полном объеме, вне зависимости от количества часов и отработанных смен. Всего такие выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.