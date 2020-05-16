Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков арестован по делу о мошенничестве. Он будет находиться под стражей, как минимум, до 13 июля, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Пензы. На днях обыски в ведомстве Бурлакова провели сотрудники ФСБ. Вместе с региональным министром был задержан его заместитель.