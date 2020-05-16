РЖД в мае запустит дополнительные поезда «Сапсан» для соблюдения социальной дистанции. Решение связано со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили в компании. В апреле количество скоростных поездов на этом маршруте было сокращено из-за того, что было меньше желающих купить билеты.

