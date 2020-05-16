Главврач больницы в кубанском Армавире, где медики жаловались на невыплату надбавок, будет уволен. Это сообщила заместитель главы администрации Краснодарского края Анна Минькова. По ее словам, комиссия регионального Минздрава начала работу по проверку больницы только сегодня, но факты нарушений уже подтверждаются.