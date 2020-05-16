Правительство утвердило новые правила предоставления федеральных выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами. Они будут рассчитываться без привязки ко времени, на основе самого факта такой работы, сообщается на сайте кабинета министров.

Ранее стало известно, в некоторых регионах медики и врачи «скорой помощи» получили меньше денег, чем должны были, потому что они были якобы начислены по количеству их часов работы. Во многих случаях сотрудники больниц вообще не получили надбавок. В Следственном комитете сегодня сказали, что ведут проверки по жалобам из более чем 10 регионов.