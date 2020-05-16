В Германии сегодня возобновили чемпионат страны по футболу. Он был прерван из-за коронавируса. Проходят сразу пять матчей Бундеслиги. Пандемия коронавируса парализовала профессиональный спорт практически во всем мире. Что касается футбола, то исключение, в частности, составил чемпионат Белоруссии, где сезон идет полным ходом.