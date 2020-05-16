В Москве на протестной акции против строительства на Березовой аллее задержана актриса Агата Муцениеце. Ведущую телепроекта «Голос.Дети» и еще двух активистов заподозрили в нарушении режима изоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, актрису полиция отпустила, а активистов отвезли в ОВД «Левобережный». Участники акции на севере Москвы протестовали против вырубки деревьев для строительства жилья недалеко от Речного вокзала.