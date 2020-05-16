Сразу несколько российских регионов решили смягчить введённые из-за коронавируса ограничения. В основном это произойдет на следующей неделе.

За сегодняшний день ослабление режима изоляции анонсировали сразу четыре региона. Так, в Астраханской области уже сейчас можно выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. При этом на сайте областного правительства сказано, что делать это можно группами не более чем по двое и при обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Также по региону могут начать работу парикмахерские, химчистки и небольшие магазины промышленных товаров.

Еще общий режим изоляции перестанет действовать и в Крыму, причем как по всему полуострову, так и в Севастополе. Исполняющий обязанности городского главы Михаил Развожаев объявил о том, что жители младше шестидесяти пяти лет с понедельника смогут свободно выходить из дома, но при этом, чтобы выехать из города, им всё равно понадобится специальный электронный пропуск.

В свою очередь Карелия, где прогулки разрешили еще в минувший вторник, со следующей недели снова запустят троллейбусы и откроют муниципальные библиотеки.

Ранее президент Владимир Путин отменил режим нерабочих дней по всей стране, но ответственность за снятие ограничений в каждом отдельном регионе возложил на губернаторов. При этом вчера он поручил им сохранить режим изоляции для людей старше 65 и людей с хроническими заболеваниями.