Граждане России смогут летать за рубеж уже в июле

Такую возможность допустили в Министерстве транспорта.

Принятие решения невозможно без уверенности в том, что полеты будут безопасны для людей. Об этом министр транспорта Евгений Дитрих заявил во время поездки по московским вокзалам, которые он проверил на предмет готовности к полноценному возобновлению работы. По словам главы ведомства, внутренние рейсы могут начать постепенно восстанавливать в июне, но решения будут приниматься после консультаций со специалистами и весьма осторожно. Перевозки на железнодорожном транспорте должны вернуться к обычным объемам осенью. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Владимир Токарев. По его словам, это произойдет, если не случится второй волны пандемии коронавируса. Сейчас пассажирские и грузовые перевозки сократились более чем на 70 процентов.

С начала апреля России ограничила международное авиасообщение. В стране не выполняются никакие зарубежные рейсы, кроме тех, на которых россияне возвращаются из-за рубежа.