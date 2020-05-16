Врачи из Владимирской области пожаловались, что не получают обещанные надбавки за работу с зараженными коронавирусом. Об этом они рассказали в видеообращении.
По словам врачей, система работает совершенно непрозрачно, и куда деваются деньги — непонятно.
Врачи из Владимирской области пожаловались, что не получают обещанные надбавки за работу с зараженными коронавирусом
Врачи из Владимирской области пожаловались, что не получают обещанные надбавки за работу с зараженными коронавирусом. Об этом они рассказали в видеообращении.