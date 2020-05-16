Международная ассоциация легкоатлетических федераций готова проводить соревнования без зрителей. Это может быть компромиссным решением ради спортсменов, сказал глава организации Себастьян Коу. Его слова приводит портал Inside the Games. Все международные соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

