Индия будет поощрять участие частных компаний в освоении космоса. Это объявила сегодня министр финансов Нирмала Ситараман. По ее словам, бизнесу будет разрешено использовать объекты национальной организации космических исследований. Кроме того, предприниматели получат доступ к данным дистанционного зондирования Земли, которые могли бы помочь в прогнозировании погоды и в сельском хозяйстве.