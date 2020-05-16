СК начал проверки по фактам невыплат надбавок медикам в более чем 10 регионах

Следственный комитет начал проверки по фактам невыплат надбавок медикам в более чем 10 регионах. Это сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов. Медики, работающие с коронавирусными пациентами, должны были получить выплаты за апрель до вчерашнего дня.
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