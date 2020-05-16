Предложение администрации завода Volkswagen в Калуге уволиться, получив полугодовую зарплату, вызвало ажиотаж

Предложение администрации завода компании Volkswagen в Калуге уволиться, получив при этом полугодовую зарплату, вызвало ажиотаж среди рабочих.

Рабочих напрасно поторопили. Тем, кто подаст заявление через неделю, обещали только по пять окладов выходного пособия. Мера не потребовалась. Желающих уволиться немедленно оказалось гораздо больше, чем в компании рассчитывали отпустить. Из пяти тысяч сотрудников под сокращения должны были попасть 250 человек, которые работали в третьей, вечерней, смене. Сколько всего было заявлений, не сообщается. Кому-то теперь придется остаться. Специальная комиссия рассмотрит каждое заявление персонально. Завод в Калуге приостанавливал работу в конце марта, но примерно через месяц конвейер снова запустили. Тем не менее персонал приходится сокращать из-за падения спроса на автомобили в условиях пандемии коронавируса.

Средняя зарплата рядового персонала на заводе Volkswagen в Калуге чуть более 40 тысяч рублей в месяц.