СК начал проверки невыплаты компенсаций врачам, оказывающим помощь больным коронавирусом в ряде регионов

СК начал проверки невыплаты денежных компенсаций врачам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.