Росгвардия начала следить за нарушителями изоляции в Подмосковье с помощью аэростата

Высотный комплекс «ОКО» позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до трёхсот метров в радиусе до пяти километров, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там пояснили, что информация о нарушениях, полученная с воздуха, передаётся нарядам на земле.