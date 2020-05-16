Врачи из разных регионов жалуются, что им не выплатили обещанные деньги за работу с зараженными коронавирусом

Врачи из разных регионов России жалуются на то, что им не выплатили обещанные деньги за работу с зараженными коронавирусом. Надзорные ведомства начинают проверки по ряду случаев.

Врачи скорой помощи Иркутска записали видеообращение, где сообщили о невыплате денег за работу в условиях пандемии. От властей звучали обещания о доплатах в размере 25 и 50 тысяч, но таких сумм медики пока так и не получили. В Новосибирской области следователи проверят информацию о том, что выплаты не в полном объеме поступают сотрудникам скорой помощи Новосибирска и Искитима. В Рязанской области компенсации не выплатили водителям и фельдшерам бригад скорой помощи, это установили в местном Следственном комитете. Прокуратура Владимирской области выявила занижение компенсирующих выплат медработникам в 35 медицинских учреждениях.

А в Карачаево-Черкесии разразился скандал, когда после начала прокурорской проверки провели собрание руководства Центральной районной больницы и медиков, которые пожаловались, что их оставили без выплат и средств защиты. Врачам объявили, что никакие выплаты им не положены. Однако проблем с выплатами врачам не возникает в Москве. Все надбавки выданы в полном объеме. Об этом «Эху» заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства Алексей Немерюк.

В Калужской области уволили главврача, который выделил на доплаты медикам по 27 рублей.