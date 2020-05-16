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15:34, 16 мая 2020

В Калужской области предложение руководства Volkswagen уволиться с шестью окладами вызвало ажиотаж среди сотрудников

В Калужской области предложение руководства завода Volkswagen уволиться с шестью окладами обернулось ажиотажем среди сотрудников. В одном из подразделений заявлений подали больше людей, чем планировалось сократить, пишет журнал Forbes со ссылкой на профсоюз. Там отмечают, что помимо прочего сотрудникам, которые брали субсидию предприятия на приобретение автомобиля или недвижимости и при этом согласились уйти из компании с выплатой шести окладов, разрешили не возвращать деньги. В итоге руководство предприятия решило, что выбирать тех, кто сможет покинуть предприятие на предложенных условиях, будет специальная комиссия.
По словам сотрудников, всего уволят около 250 человек. На следующей неделе приём заявлений на увольнение продолжится, но уже при условии выплаты пяти окладов.
Сократить штат компания решила из-за упавшего на фоне пандемии спроса на автомобили.



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