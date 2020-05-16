Власти Москвы отказались от бесплатной раздачи масок, опасаясь спекуляций

Об этом в эфире «Эха» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Немерюк добавил, что Москве сейчас необходимо 4 миллиона масок в сутки. Большую часть закупают в Китае, один миллион производят в Москве. Себестоимость московских масок 7 рублей. Они, по словам Немерюка, в основном, уходят в больницы и городские службы, задействованные в санитарной обработке.

Вчера стало известно, что мэрия купила предприятие, которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России.