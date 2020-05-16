СК возбудил уголовные дела из-за фотографии Гитлера, размещённой в интернете во время акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за фотографии Гитлера, размещённой в интернете во время акции «Бессмертный полк». Расследование идёт в отношении жителей четырёх российских городов, кроме того, под подозрения попали граждане Украины и Эстонии. Один из подозреваемых, как утверждают в Следственном комитете, уже заявил, что раскаивается.

В этом году акция «Бессмертный полк» проходила в интернете. Любой желающий мог загрузить на сайт фотографию родственника-ветерана, снимки транслировались в интернете, по телевидению и на мультимедийных экранах. Среди фотографий появились несколько изображений нацистов под вымышленными именами.