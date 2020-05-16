Петербуржца, который ударил сотрудника метро после просьбы надеть маску, отправили под домашний арест

На мужчину завели уголовное дело.

Кировский районный суд Петербурга отправил 34-летнего Марата Мамедова под домашний арест до середины июля. Сам Мамедов против решения суда не возражал. Инцидент, напомню, произошел накануне: как пишет издание Фонтанка.ру, в утренний час-пик на станции «Нарвская» сотрудники подземки остановили Мамедова и попросили его надеть маску, как того требует обновленное постановление правительства. Мамедов в ответ ударил одного из служащих кулаком по лицу, пострадавшего после этого госпитализировали с сотрясением мозга. Сам же Мамедов пытался бороться и с другими работниками метрополитена, однако его удалось передать в руки полицейских. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «побои». Впрочем, в Следственном комитете уже заявили, что могут переквалифицировать статью на более тяжелую.

Марат Мамедов, как стало известно, пять лет назад вышел из тюрьмы: ранее его судили за кражу и наркотики.