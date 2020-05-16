Министр транспорта: Соцдистанцирование в самолетах неэффективно и лишь удорожает билеты

Меры социального дистанцирования на транспорте, например, рассадка пассажиров через одного, нельзя внедрены в самолетах из-за снижения окупаемости рейсов и удорожания билетов. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам в субботу в ходе инспекции готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций к работе с учетом новых санитарных норм. «Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка. Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте: если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тыс. рублей, даже самый минимальный», — сказал он.
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