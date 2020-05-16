Четыре человека задержаны после публикаций фотографий нацистов в рамках акции «Бессмертный полк»

Они живут в разных городах России.

Сейчас следователи проводят допросы и обыски в домах подозреваемых. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, сотрудники органов изымают оттуда компьютерную технику и другие возможные доказательства. Она отметила, что фигурантами дела стали Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Объединяло их то, что они состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях. При этом последний в списке, Круглов, уже был судим за преступление экстремистского характера в 2017-ом году. Петренко добавила, что сейчас установлены и другие люди, причастные к аналогичным преступлениям, и что среди них есть граждане Украины и Эстонии.

По данным следователей задержанные сегодня россияне вместо анкет советских ветеранов размещали на сайтах, посвященных семидесятипятилетию победы, фотографии главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гимлера. В органах считают, что подозреваемые делали это, цитирую, «с целью одобрения преступлений», определенных Международным трибуналом в Нюрнберге. Задержанным грозят обвинения по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в движении «Волонтёры победы» объявляли о том, что им удалось заблокировать более трёхсот тысяч анкет с фотографиями нацистов, которые неизвестные пытались разместить на сайтах «Бессмертного полка».