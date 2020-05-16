В Греции, где установилась жаркая погода, сегодня открылись более пятисот пляжей

В стране ослабляют меры, введённые из-за пандемии. Власти разрешили работу пляжей при выполнении ряда условий. Как пишет агентство Интерфакс со ссылкой на греческие СМИ, на площади тысяча квадратных метров могут находиться не более 40 человек, солнцезащитные зонтики должны быть расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга. За соблюдением норм следят инспекторы. На греческих островах в эти выходные около 30 градусов, на Пелопоннесе в ближайшие дни ожидается до плюс 40, вода прогрелась до 20 градусов.
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