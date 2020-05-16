Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщение в июле

Внутренние перевозки могут начать постепенно восстановление в середине июня. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Он отметил, что многие европейские страны начинают постепенно открывать границы. России, по словам министра, важно ориентироваться по обстановке и учитывать рекомендации врачей. Дитрих добавил, что решения по возобновлению полётов будут зависеть, прежде всего, от обстановки в странах, в которые будут отправлять пассажиров.