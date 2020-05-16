В районе Левобережный в Москве началась вырубка березовой аллеи, которая была остановлена после обращений граждан

В районе Левобережный в Москве началась вырубка березовой аллеи, которая ранее была остановлена после массовых обращений граждан в местную префектуру. Как рассказал «Эху Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, который сейчас находится на месте, против строительных работ на улицу вышло порядка ста москвичей. Начались задержания. Митрохин добавил, что после того, как приехала полиция, большая часть участников разошлись по домам, однако до сих пор порядка 20 человек продолжают требовать прекращения работ